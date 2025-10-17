Haberler

Ümraniye Belediyesi Engelsiz Spor Merkezi'nden Olimpiyat Hedefi

Ümraniye Belediyesi'nin Engelsiz Spor Merkezi'nin performans yüzme takımı, engelli sporcularla birlikte olimpik ve uluslararası müsabakalara hazırlanıyor. Haftada 5 gün antrenman yapan takım, toplumsal farkındalık ve fırsat eşitliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Ümraniye Belediyesinin Engelsiz Spor Merkezi'nin performans yüzme takımı, olimpik, amatör ve şehirler arası müsabakalarda ilçeyi temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, farklı engel durumlarına sahip 6 sporcudan oluşan takım, pazartesi, salı ve perşembe saat 06.30-08.30'da antrenman yapıyor.

Sporcular haftanın üç günü yapılan performans antrenmanlarının yanı sıra iki gün de bireysel seanslara katılarak haftada 5 gün çalışıyor. Her sporcunun fiziksel durumuna uygun planlanan bire bir çalışmalarla performans artışı hedefleniyor.

Takımda, Türkiye'de engel durumu en ağır yüzücülerden Samet Çaputluoğlu, geçirdiği trafik kazasının ardından bel altı felçli kalmasına rağmen azmiyle örnek Emre Aydemir, serebral palsi tanısına rağmen iki farklı stilde başarı gösteren Zeki Dallı ile öğrenme güçlüğü tanısı bulunan ikizi İbrahim Dallı, çok sayıda madalya sahibi otizmli Ömer Asaf Türkmen, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir uzvunu kaybetmesine rağmen yüzmeye tutkuyla devam eden Ömer Güvenç de yer alıyor.

Belediye, Engelsiz Spor Merkezi aracılığıyla yalnızca spor alanında değil, toplumsal farkındalık ve fırsat eşitliği konusunda da örnek bir yaklaşım sergiliyor.

Merkez, engelli bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden güçlenmelerini sağlayıp, onları topluma daha aktif kazandırmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
