Ümraniye Belediyesi Çocuk Festivali Başladı

Ümraniye Belediyesince çocukların eğlenceli ve verimli bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla düzenlenen Çocuk Festivali başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün İstiklal Mahallesi'ndeki Hacı Arif Şimşek Parkı'nda yapılan festivalde birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Festivalde, interaktif çocuk oyunları, animatörler, yarışmalar, şişme oyun parkurları, palyaço ve yüz boyama gibi etkinliklerin yanı sıra ikram da yapıldı.

Festivale katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, çocukları salıncakta salladı ve simit ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, "Yazın geldiğini parklara gelip eğlenen çocuklarımızdan anlıyoruz. Ümraniye'mizde çocuk olmak bir başka. Her şey çocuklarımız için." ifadelerini kullandı.

On beş gün boyunca ilçedeki farklı parklarda sürecek etkinlik, 17 Temmuz'da Altınşehir Mahallesi'ndeki Kumru Parkı'nda sona erecek.