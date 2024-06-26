Ümraniye Belediyesi Çocuk Festivali

Ümraniye Belediyesince??????? düzenlenen çocuk festivalinde bir haftada 13 bin çocuk ağırlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her gün farklı bir parkta düzenlenen festivalle çocukların eğlenceli ve verimli bir yaz dönemi geçirmesi amaçlanıyor.

Tüm mahalle sakinlerinin bir araya geldiği festivalde, interaktif çocuk oyunları, animatörler, yarışmalar, şişme oyun parkurları, palyaço, yüz boyama ve ikramlar yer alıyor.

Animatörler eşliğinde eğlenen çocuklar, yüz boyaması yaptırıyor.

Etkinliğe katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da çocukların sevincine ortak oldu.

Yıldırım, festivale katılan her çocuğun tüm etkinliklerden ücretsiz yararlandığını belirterek, "Çocuklarımızın özgürce oynayabilmeleri için güvenli bir şekilde oyun gruplarımızı kurduk. İstiyoruz ki her bir evladımız doyasıya eğlensin. Çünkü onlar mutluysa biz de mutluyuz. Etkinliğimize çocuklarıyla birlikte katılan ve onların mutluluğuna şahit olan tüm ailelerimize iyi eğlenceler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Ela Güler ise mahalledeki komşularıyla festivalde eğlendiği için çok mutlu olduğunu, en çok şişme oyun parkurunu sevdiğini kaydederek, belediyeye teşekkür etti.

Annesiyle birlikte festivale gelen Ali Çetin ise festivalde en çok da yüzünü boyatmayı sevdiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Bir haftada toplam 13 bin çocuğun ağırlandığı festival, Altınşehir Mahallesi Kumru Parkı'nda 17 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.