Ümraniye Belediyesi Bakıma Muhtaç Bireylere Destek Oluyor

Ümraniye Belediyesi bakıma muhtaç, engelli ve dezavantajlı bireylere sağlık, bakım, ulaşım ve maddi yardımlarla destek oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede kimsesi olmayan ve bakıma muhtaç yaşlılara ev ziyareti, ev temizliği, kişisel bakım, yaşam alanı düzenleme, market alışverişleri için refakat, sosyal aktiviteler ve kurumlar arası iletişim gibi birçok hizmet veriyor.

Halil İbrahim Sofrası Aşevi'nde her gün pişirilen 3 çeşit sıcak yemek, sosyal yönden dezavantajlı ailelerin evlerine götürülüyor.

Yakacak, nakit ve medikal malzeme yardımı yapan belediyenin sosyal destek kartlarıyla ihtiyaç sahipleri alışveriş yapıyor. "Gönülden Gönüle" giyim mağazası sayesinde istedikleri kıyafetleri alabiliyor.

Yaşlıların evlerinde şeker ve tansiyon ölçümlerini yapan belediye görevlileri, hastane ve hekim randevularını organize ediyor, ihtiyaç halinde ulaşım ve refakat hizmeti de veriyor.

Bakıma muhtaç yaşlı hastalar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla iletişime geçilerek, sağlık kurulundan gerekli raporların çıkarılmasında destek sağlanıyor.

İlçedeki engelli vatandaşların, her gün verilen ulaşım hizmeti kapsamında özel donanımlı engelli araçlarla ihtiyaç duydukları yerlere transferleri sağlanıyor.

"Büyüklerimizin her türlü ihtiyacını gideriyoruz"

Verilen hizmetlere ilişkin değerlendirmede bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Yaşlı hizmet birimimize kayıtlı 258 yaşlı teyzemiz ve amcamız var. Büyüklerimizin her türlü ihtiyacını gideriyoruz. Ümraniye'de bizim bilmediğimiz, bakıma muhtaç, kimsesiz ve çocuğu olup da bakılmayan yaşlılarımız varsa lütfen bize müracaat etsin." ifadelerini kullandı.