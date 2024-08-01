Ümraniye Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi 5 Yılda 110 Bin Kişiye Eğitim Verdi

Ümraniye Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi, 5 yılda ilçedeki 110 bin kişiye Afet Farkındalık ve Tahliye Tatbikatı ???????eğitimi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2000 yılında kurulan ekip, 2019'dan bu yana Mahalle Afet Timleri (MAT), kamu personeli, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, site çalışanları, AFAD gönüllüleri ve Ümraniye Destek AFAD gönüllülerine uygulamalı eğitimler düzenliyor.

Ümraniye Kaymakamlığı İlçe AFAD Merkezi koordinesinde hafta içi her gün yapılan eğitimlerde, afet öncesi, sırası ve sonrası ilk 6 saatte yapılması gerekenler, afet ve acil durum çantası hazırlığı, deprem anında unutulmaması gerekenler ve iletişimin kesilmemesi gibi hayati konular ele alınıyor.

Bu kapsamda, ekip tarafından 5 yılda ilçe genelinde 110 bin kişiye Afet Farkındalık ve Tahliye Tatbikatı eğitimi verildi.

Ümraniye Belediyesi, olası acil durumlar ve İstanbul depremine karşı hazırlıklarını sürdürerek, arama kurtarma ekibine yeni üyeler katmaya da devam ediyor.

Tam teçhizatlı araçlarla donatılmış 65 kişilik profesyonel akreditasyonunu tamamlamış uzman ekip, olası bir afette tam müdahale imkanı sunuyor.