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Ümraniye Belediyesi 68 Bin Ton Katı Atığı Geri Dönüşüme Kazandırdı

Ümraniye Belediyesi 68 Bin Ton Katı Atığı Geri Dönüşüme Kazandırdı
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Ümraniye Belediyesi, çevre dostu projeleri kapsamında 1 yıl içinde 68 bin ton katı atığı geri dönüşüme kazandırarak sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını sürdürmeyi hedefliyor.

Ümraniye Belediyesi, çevre dostu çalışmalar kapsamında ilçe genelinde 68 bin ton katı atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünün modern araçlarla ve profesyonel ekiplerle yürüttüğü sistemli atık yönetimi sayesinde cadde, sokak ve mahallelerde düzenli olarak atıklar toplandı.

Son 1 yılda, vatandaşların çıkardığı eski eşya ve moloz gibi atıklar ile ilçede faaliyet gösteren 1012 işletmeden kaynaklanan dönüştürülemeyen atıklar olmak üzere toplamda 68 bin ton katı atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Belediye, sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarıyla çevre dostu projelerini sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
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