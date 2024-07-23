Ümraniye Belediyesi 5 Yılda 40 Bin Ağaç Dikti

Ümraniye Belediyesince, küresel iklim krizine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede 5 yılda 40 bin ağaç dikimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, küresel iklim krizine karşı yürütülen ağaçlandırma projeleriyle ilçedeki yeşil alanların sayısı ve kalitesi arttı.

İlçeye, son beş yılda 40 bin ağaç dikildi. Yaz döneminde, dikilen ağaçların sulaması gündüz 3, gece de 4 tankerle yapılırken, havuz temizliği ve park yıkama işlemleri de rutin olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca çim biçimi, tırpan, form biçimleri ve ağaç budama işlemleri düzenli olarak yapılıyor.

Belediye, bu projelerle sürdürülebilirliği ve şehirdeki yeşil alanların kalitesini artırmayı hedefliyor.