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Ümraniye Belediyesi, 5 Bin Aileye Kırtasiye Seti Yardımı Yapıyor

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Ümraniye Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kayıtlı olan yaklaşık 5 bin aileye kırtasiye seti yardımında bulunuyor. Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Ümraniye Belediyesi, eğitimin her alanında öğrencilere ve velilere destek olmaya devam ediyor.

ÜMRANİYE Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kayıtlı olan yaklaşık 5 bin aileye kırtasiye seti yardımında bulunuyor.

Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Ümraniye Belediyesi, eğitimin her alanında öğrencilere ve velilere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başında, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kayıtlı olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye seti yardımı yapılmaya başlandı.

'HER ZAMAN EĞİTİMİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Yaz tatili boyunca pek çok okulun bakım onarımı, boya badana ve bahçe düzenlemesini gerçekleştirerek yeni döneme hazır hale getirdiklerini ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Okullarımızın taleplerine yanıt veriyor, eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Öte yandan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize çanta ve kırtasiye malzemesi hediye ediyoruz. Her zaman eğitimi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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