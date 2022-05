ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - SPOR Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım: Ümraniye'ye bu şampiyonluk helal olsun

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Ümraniye'ye bu şampiyonluk helal olsun. Önemli bir şey başardık. Azmiyle, cesaretiyle, birlik ve beraberliğiyle başardık' dedi.

Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 3 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Ümraniye spor'un kutlamalarının ardından, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dün Trabzon spor'un şampiyon olduğunu hatırlatan Yıldırım, 'Bugün de Ümraniye 1'inci Lig'den, Süper Lig'e çıktı. Tüm taraftarlarımızı tebrik ediyorum, gençlerimizi tebrik ediyorum. Sporcusundan, antrenörüne, yardımcı antrenörüne, hepsinin ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. Yönetim kurulu başkanımız Tarık kardeşim, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, her türlü hizmette yanımızda yer aldılar. Ümraniye'ye bu şampiyonluk helal olsun. Önemli bir şey başardık. Azmiyle, cesaretiyle, birlik ve beraberliğiyle başardık. Hocası iyi olsa, yönetimi iyi olsa, futbolcular oynamasa ne yapsın hocası' Onun için biz bir birlik içerisinde, bütün arkadaşlarımızla bir tek yere vurduk, şampiyonluğa. Hayırlısıysa dedik. Cenab-ı Hak nasip etti. Şükrediyoruz. Çifte bayram yaşıyoruz. Ramazan Bayramı artı Ümraniye'nin bayramı. Türkiye'de Trabzon'un bayramıydı, her yer Trabzon'du. Şimdi her yer Ümraniye? ifadelerini kullandı.

'10 BİN KİŞİLİK BİR STAT YAPACAĞIZ'

10 bin kişilik bir stat yapacaklarının müjdesini veren Yıldırım, şöyle konuştu:

'Görüyorsunuz bize bir stat ve altyapı lazım. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, direktifleriyle, buraya çok güzel, 10 bin kişilik bir stat yapacağız. Çok güzel 6-7 tane saha yapıp altyapılarımızı güçlendireceğiz. Bizim gibi takımların mutlaka altyapılarının güçlü olması lazım. Yabancının azalması lazım. Yerlilerle, çocuklarımızla birlikte çocuklarımızı geliştirmemiz lazım. Ümraniye'de bu fidan var. Ümraniye'de 120 bine yakın çocuk var. Bunların hepsinde futbol aşkı var, spor aşkı var. Spor köyümüzle birlikte Ümraniye bir başka olacak inşallah. Hayırlı olsun.?

