Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın ilk ray kaynatma işlemi gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Site İstasyonu'nda düzenlenen törendeki konuşmasında, metro hattının ihalesinin 2017'nin başında yapıldığını söyledi.

Hattı yüzde 3-4 seviyesinde aldıklarını anlatan İmamoğlu, göreve gelir gelmez ilk finans kaynağını bulduklarını kaydetti.

İmamoğlu, Ekim 2019'da hattaki çalışmalara başlandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Aslında 'Sıfırdan başladık.' diyebileceğimiz bir hat burası. Bu aslında Finans Merkezi için düşünülmüş önemli bir hat. Finans Merkezi ile ilgili 'Nasıl yapalım?' çabası böyle gümbür gümbür giderken, ne yazık ki bu metro hattı 2,5 seneyi aşkın süre ihmal edilmiş. Yüklenici firmalar, kaynak olmadığı için yol alamamış ya da idare bir yol gösterememiş. Zaten bir süreçte buranın ihalesi iptal edildi. Tekrar durduruldu. Bu hattı sıfırdan ele aldık ve 3,5 senedir gümbür gümbür çalışıyoruz. Hazine onayıyla ilgili süreci takip ediyoruz. Uzun zamandır Hazine onayı da bekliyor."

Metro hattındaki ilk ray kaynatma işleminin ardından İmamoğlu, Üsküdar Büyük Çamlıca Korusu'ndaki Kadın Emeği Pazarı'nı ziyaret etti.