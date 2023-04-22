Ummanlılar Ramazan Bayramı'nın ilk gününü kutluyor

Ramazan Bayramı'nı Türkiye'den farklı olarak bir gün sonra kutlamaya başlayan Umman'da camiler sabahın erken saatlerinde bayram namazı için doldu.

Ramazan Bayramı'nı Türkiye'den farklı olarak bir gün sonra kutlamaya başlayan Umman'da camiler sabahın erken saatlerinde bayram namazı için doldu.

Ülkenin resmi haber ajansı ONA'ya göre, Umman'daki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için sabah erken saatlerden itibaren bir araya geldi.

Bayram namazı ülkenin birçok yerinde açık alanlarda kılındı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, bazı bakan ve yöneticiler, bayram namazını başkent Muskat'taki El-Hur Camisi'nde eda etti.

Türkiye ve Arap coğrafyasının büyük bölümünde Ramazan Bayramı dün kutlanmaya başlarken, Umman Sultanlığı'nda hilal görünmediği gerekçesiyle bayramın ilk günü olarak 22 Nisan Cumartesi ilan edilmişti.

İran, Fas ve Libya'daki merciler de şevval ayı hilalinin görülemediği için ramazan ayının 30 güne tamamlanacağını, 21 Nisan'ın ramazanın son günü olduğunu ve Ramazan Bayramı'nın 22 Nisan Cumartesi kutlanacağını açıklamıştı.