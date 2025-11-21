Haberler

Ummanlı araştırmacı: "Umman-Türk kadın ortaklığı kalkınma için önemli sembolik değer taşıyor"

Ummanlı araştırmacı ve eğitmen Emel el-Cehveriyye, Umman-Türkiye arasındaki yakınlaşmanın, iş kadınları arasında ortak sergiler ve çeşitli düzeylerde yatırım ve ekonomik işbirliği aracılığıyla sağlanan bilgi ve uzmanlık paylaşımına yansıdığını söyledi.

Cehveriyye, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Ummanlı ve Türk kadınları arasındaki ortaklığın "kalkınma için önemli sembolik değer" taşıdığını belirtti.

Kadınların siyasi güçlenmesi alanında çalışan Cehveriyye, iki ülke arasındaki ekonomik ve parlamento düzeyindeki iş birliğinin derinliğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın eşi Ahid bint Abdullah el-Busaidi'nin geçen ay Maskat'ta gerçekleştirdikleri görüşmeye işaret eden Cehveriyye, ???????"Umman-Türk kadın ortaklığı kalkınma için önemli sembolik değer taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlar, kalkınmanın bir sütunu

Cehveriyye, Umman'daki kadınların kalkınmanın temel aktörleri olarak "sürdürülebilir kalkınmanın bir sütunu" olduğunu belirterek, Sultan Kabus bin Said'in "Vatan, iki tamamlayıcı kanadı olmadan uçamayan bir kuş gibidir; Erkekler ve kadınlar bu kuşun kanatları gibidir." sözünü hatırlattı.

Kadınların artık Umman'da kalkınmanın tüm sektörlerinde aktif rol aldığını, bakan, müsteşar ve lider pozisyonlarında siyasi ve diplomatik alan ile ulusal karar alma süreçlerine etkin şekilde katkıda bulunduğunu vurgulayan Cehveriyye, bu durumun, kadınların karar alma süreçlerinde etkili olmasının ve kadın katılımının önemine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Cehveriyye, kadınların meclis çalışmalarına katılımının da Umman'ın öncelik verdiği "parlamento diplomasisi"nin temel unsurlarından biri olarak öne çıktığını belirterek, kadınların ülkeyi yurt dışında temsil eden delegasyonlarda ve Arap Parlamentosu'nda da aktif görev aldığını kaydetti.

Ummanlı kadınların uluslararası ilişkilerde oynadığı role dikkati çeken Cehveriyye, Umman Şura Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında gerçekleştirilen ikili ziyaretler ve toplantıların yasama ve parlamento uzmanlıklarının paylaşılması bakımından kritik iş birliği ve kararlılığı yansıttığını vurguladı.

