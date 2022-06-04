Umman, yeni petrol keşiflerinde bulunduklarını açıkladı - Haberler

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Umman, yeni petrol keşiflerinde bulunduklarını açıkladı

AA - Ali Semerci - Güncel
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Umman, yeni petrol keşiflerinde bulunduklarını açıkladı

Umman Enerji ve Maden Bakanı Muhammed bin Hamed er-Ramahi, ülkede faaliyet gösteren petrol şirketlerinin yeni petrol keşiflerinde bulunduğunu duyurdu.

Umman Enerji ve Maden Bakanı Muhammed bin Hamed er-Ramahi, ülkede faaliyet gösteren petrol şirketlerinin yeni petrol keşiflerinde bulunduğunu duyurdu.

Bakan Ramahi, Umman resmi ajansı ONA'ya yaptığı açıklamada, ülkenin ham petrol üretiminin şu anda olduğu gibi kalması veya gelecek dönemde piyasa durumuna göre artması için Enerji ve Maden Bakanlığı'nın arama alanını geliştirme çabalarının devam ettiğini vurguladı.

Ülkede faaliyet gösteren petrol şirketlerinin yeni petrol keşiflerinde bulunduğunu kaydeden Bakan Ramahi, yeni petrol keşfinin, iki-üç yıl içinde 50 bin ile 100 bin varil arasında üretim artışına katkı sağlamasını umduğunu dile getirdi.

Bakan Ramahi, gaz sektöründeki mevcut projelerin de petrol sahasına katkı sağlayacağını belirtti.

Gaz sektöründeki durumun gelecek yıllarda düzeleceğini umduğunu dile getiren Ramahi, Umman'ın ham petrol rezervlerinin şu anda 5,2 milyar varil, gaz rezervlerinin ise yaklaşık 24 trilyon metreküp olduğuna dikkati çekti.

AA / Ali Semerci - Güncel

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