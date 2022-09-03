Umman ve İran dışişleri bakanları nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasını görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Viyana'daki nükleer anlaşma müzakereleri ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Viyana'daki nükleer anlaşma müzakereleri ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Busaidi ve Abdullahiyan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede ikili ilişkiler, ortak önemi haiz bölgesel ve uluslararası gelişmeler, özellikle de nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına yönelik müzakereler ele alındı.

İran Dışişleri Bakanlığının resmi sitesinde, Abdullahiyan'ın Ummanlı mevkidaşı Busaidi'ye "yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmelerle ilgili son gelişmeler ve İran'ın perşembe günü Avrupa Birliği'ne gönderdiği yanıt" hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Abdullahiyan görüşmede ülkesinin iyi, sürdürülebilir ve güçlü bir anlaşmaya varmak istediğini vurguladı.

Busaidi de "Viyana görüşmelerinin tüm tarafların iş birliğiyle istenen sonuçlara ulaşacağını umduğunu" söyledi.

Umman, İran'ın Körfez'deki en önemli müttefiki olarak görülüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani dün yaptığı yazılı açıklamada, taslak anlaşma metnine ABD'nin verdiği yanıtın Tahran tarafından çeşitli düzeylerde incelendiğini ve hazırlanan cevabın müzakerelerin koordinatörüne gönderildiğini açıklamıştı.

Kenani, "Gönderilen metin, müzakereleri sonuçlandırmak amacıyla yapıcı bir yaklaşıma sahiptir." ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel dün konuyla ilgili yazılı açıklamasında, " İran'ın yanıtını aldığımızı teyit edebiliriz. Bunu inceliyoruz, yanıt vereceğiz ancak ne yazık ki yapıcı değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran ile nükleer anlaşma ve müzakere süreci

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.

Anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşü için Nisan 2021'den beri Avrupa Birliği'nin (AB) koordinatörlüğünde Viyana'da yapılan müzakereler 8 Ağustos'ta sona ererken müzakerelerin koordinatörlüğünü üstlenen AB'nin sunduğu taslak anlaşma metni sonrasında taraflar nihai anlaşmaya varma konusunda önceki aylara nazaran çok daha olumlu işaretler vermişti.

İran, AB tarafından sunulan ve nükleer müzakerelerde nihai yol haritası olarak kabul edilen anlaşma taslağına ilişkin görüşlerini 15 Ağustos'ta AB'ye iletmişti. Müzakerelerin Koordinatörü ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın yanıtını "makul" olarak nitelemişti.

ABD de İran'ın görüşlerine ilişkin yanıtını 24 Ağustos'ta göndermişti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma için yaptırımların kaldırılması ve ABD'nin yeniden anlaşmadan ayrılmayacağına ilişkin daha güçlü güvenceler istediklerini belirtmişti.