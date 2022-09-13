Umman ve ABD 'Yemen'deki gelişmeleri ve ateşkese ilişkin çabaları' görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile Yemen dosyasındaki gelişmeler ile ülkede savaşın sona ermesi için ilan edilen ateşkese ilişkin çabaları ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile Yemen dosyasındaki gelişmeler ile ülkede savaşın sona ermesi için ilan edilen ateşkese ilişkin çabaları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Busaidi ile Lenderking başkent Muskat'taki bakanlık binasında bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'deki geçici ateşkes ve ateşkesin sürdürülebilirliğiyle ilgili gelişmeler ve bu konuda sarf edilen çabalar ele alındı.

Ummanlı Bakan ile ABD'li Temsilci, Yemen'deki tüm taraflar arasında yapıcı diyalog ve güvenin güçlendirilmesi için ortak çalışmanın önemini vurguladı.

Görüşmede taraflar ayrıca, BM Yemen Temsilcisi'nin savaşı sona erdirme ve Yemen halkının güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması taleplerini karşılayan kapsamlı bir siyasi sürece girme çalışmaları dahil olmak üzere uluslararası çabaların desteklenmesi ve katlanarak artırılması gerektiğini de belirtti.

Umman Dışişleri Bakanlığı Dairesi Başkanı Halid bin Haşiş el-Maslahi ve ABD'nin Muskat Büyükelçisi Leslie Tsou'nun yanı sıra birçok yetkilinin de görüşmede hazır bulunduğu kaydedildi.

BM Güvenlik Konseyi, dün yaptığı açıklamada kalıcı ateşkese yol açan uzatılmış bir ateşkes anlaşmasına varmak için Yemen hükümeti ve Husilere "müzakereleri yoğunlaştırma ve esneklik gösterme" çağrısında bulunmuştu. Açıklamada, Yemen'de askeri bir çözümün olmadığı vurgulanmıştı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki ateşkes devam ederken ülkenin güneyindeki stratejik Şebve vilayetinde 8 Ağustos'ta hükümete bağlı birlikler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı güçler arasında çatışmalar patlak vermişti. GGK yanlısı güçler, 11 Ağustos'ta bir açıklama yaparak Şebve'nin merkez kenti Atak'ın kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.