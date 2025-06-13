Umman Sultanlığı'ndan İsrail'e Kınama

Umman Sultanlığı, İsrail'in İran'a saldırısının oldukça hassas bir süreçte yapıldığını belirterek saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu.

Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Umman Sultanlığı, İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yönelik başlattığı, egemen tesisleri hedef alan ve can kayıplarına yol açan vahşi askeri saldırıyı şiddetle kınadığını bildiriyor." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu saldırının Birleşmiş Milletler sözleşmesini ihlal ettiği ve uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olduğu belirtilen açıklamada, böyle bir saldırının bölgede istikrarın temellerini baltaladığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının oldukça hassas bir süreçte yapılmış olduğuna dikkat çekilirken, Tahran ile Washington arasında sürdürülen nükleer programa dair müzakerelerin yoğunluk kazanmış olduğu hatırlatıldı.

Saldırının diplomatik süreci kasıtlı olarak engelleme ve daha geniş bir çekişmenin fitilini ateşleme niyeti taşıdığı belirtilen açıklamada, bu gerginliğin tırmanması ve oluşacak yansımalarından sorumluluğun İsrail'de olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma bu tehlikeli yaklaşımı durdurmak için net ve kararlı bir duruş sergilemeleri çağrısı yapıldı.

Umman Sultanlığı dün yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki nükleer programa ilişkin müzakerelerin 6. turunun 15 Haziran'da başkent Maskat'ta yapılacağını duyurmuştu.

İran ise İsrail'in saldırılarının ardından ABD ile nükleer müzakereleri durdurduğunu açıkladı.