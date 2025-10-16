Umman Sultanı, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ne Katılımı Onayladı

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, ülkesinin Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye bazı çekincelerle katılmasını onaylayan bir kraliyet kararnamesini imzaladı.

Umman haber ajansında yer alan açıklamaya göre, Sultan Heysem bin Tarık, Umman'ın Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye katılmasını onaylayan bir kraliyet kararnamesi çıkardı.

Umman'ın sözleşmeye katılmasının onaylanmasına bazı çekincelerle karar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu çekincelerin içeriğiyle ilgili bilgi verilmezken bunların sözleşmenin İslam hukukunu ihlal ettiği şeklinde yorumlanabilecek bazı hükümleriyle ilgili olmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) tarafından 1966 yılında kabul edilen ve 1976'da yürürlüğe giren insan hakları alanındaki en önemli uluslararası hukuki belgelerden biri olan Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme aynı zamanda, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ile birlikte "iki uluslararası insan hakları sözleşmesinden" biri olarak kabul ediliyor.

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'ni tamamlayıcı nitelikte olan sözleşmenin, bireylerin temel özgürlüklerini güvence altına almak ve devletlerin ihlallerine karşı insan onurunu koruma amacını taşıyor.

Sözleşmede, yaşama hakkı, ifade ve din özgürlüğü, siyasi katılım hakkı, işkence ve ayrımcılığın yasaklanması ile keyfi tutuklamanın önlenmesi gibi temel haklar yer alıyor.