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Umman Sultanı Heysem bin Tarık Anıtkabir'i Ziyaret Etti

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Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşliğinde Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Bin Tarık, özel deftere dost Türkiye Cumhuriyeti için başarı dileklerinde bulundu.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bin Tarık ve beraberindeki heyete Anıtkabir ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik etti.

Heyetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Bin Tarık, buraya çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Bin Tarık, saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bin Tarık, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Bu köklü Cumhuriyet'in kuruluşu için zorlukları aşan ve bunu elde eden, modern tarihin büyük bir şahsiyetinin anıtının önünde dururken,dost Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm alanlarda daha fazla başarı elde etmesini, istikrarın, büyümenin ve refahın sürmesini en içten dileklerim ve dualarımla dile getirmekten mutluluk duyuyorum."

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı
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