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Umman Sultanı Bin Tarık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Umman Sultanı Bin Tarık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
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Umman Sultanı Heysem bin Tarık, herkesin ortak arzusunun bölgede güvenlik ve istikrarın tesisi olduğunu belirterek, "Bölgesel işbirliğini güçlendirmek için el ele vererek çalışmalı, bu bağlamda bizler Umman olarak bölgemizi ilgilendiren uluslararası meselelerde Türkiye'nin pozisyonunu ve...

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, herkesin ortak arzusunun bölgede güvenlik ve istikrarın tesisi olduğunu belirterek, "Bölgesel işbirliğini güçlendirmek için el ele vererek çalışmalı, bu bağlamda bizler Umman olarak bölgemizi ilgilendiren uluslararası meselelerde Türkiye'nin pozisyonunu ve duruşunu desteklediğimizi ifade etmek isteriz." dedi.

Umman Sultanı Bin Tarık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bin Tarık, herkesin ortak arzusunun bölgede güvenlik ve istikrarın tesisi olduğunu ifade ederek, "Bölgesel işbirliğini güçlendirmek için el ele vererek çalışmalı, bu bağlamda bizler Umman olarak bölgemizi ilgilendiren uluslararası meselelerde Türkiye'nin pozisyonunu ve duruşunu desteklediğimizi ifade etmek isteriz." diye konuştu.

Filistin konusunda da iki devlet temelli çözümün hayat bulması için işbirliğine devam edilmesi gerektiğini dile getiren Bin Tarık, "Herkes için adalet ve barışın tesisi için bu amaç gerçekleştirilmelidir." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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