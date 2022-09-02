Umman Körfezi'nde 3 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Suudi Arabistan, Umman Körfezi'nde 3 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan donanması komutasındaki Birleşik Görev Gücü (CTF-150) bünyesinde yer alan Amerikan gemisi "Glen Harris" tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında bir teknenin arandığı belirtildi

Operasyonda, 3 bin 330 kilogram esrar ve eroinin ele geçirildiği bildirildi.

Görevi, Umman Körfezi, Umman Denizi, Hint Okyanusu ve Aden Körfezi'nde deniz güvenliği operasyonlarını uygulamak olan CTF-150, 2002 yılında kurulmuştu.

Çok uluslu donanma gücü olan CTF-150, terörle mücadelenin yanı sıra insan, uyuşturucu, silah ve kömür kaçakçılığı gibi terörü destekleyen faaliyetlerle mücadele edilmesi ve uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına yardımcı olunması amaçlanıyor.

Suudi Arabistan Donanması, gücün komutasını Ağustos 2020'de Fransızlardan devralmıştı.

Suudi Arabistan'da 2 gün önce de yaklaşık 47 milyon amfetamin tablet yakalanmıştı

SPA'da önceki gün yayımlanan haberde, 46,9 milyon amfetamin tabletinin ele geçirildiği duyurulmuştu.

Suudi Arabistan Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğünün açıklamasına dayanan haberde, operasyonun Zekat, Vergi ve Gümrük İdaresi'yle koordineli yürütüldüğü, 46,9 milyon amfetamin tabletin, un sevkiyatında ele geçirildiği aktarılmıştı.

Açıklamada bunun ülkeye tek seferde sızdırılmaya çalışılan en fazla uyuşturucu madde miktarı olduğunu kaydetmişti.