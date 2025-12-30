Umman, İran ve Mısır dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad el-Buseydi, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Buseydi ve Erakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Umman ve İran ilişkileri ile ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Bakan Buseyidi'nin ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Bölgesel gelişmeleri ele alan Buseydi ve Abdulati, uluslararası gelişmeler karşısında ikili işbirliğinin güçlendirilmesini vurguladı.