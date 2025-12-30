Haberler

Umman, İran ve Mısır dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad el-Buseydi, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgesel ilişkiler ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
