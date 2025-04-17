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Umman, İran ile ABD Arasındaki Dolaylı Müzakereleri Teyit Etti

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Umman, İran ile ABD arasındaki ikinci tur dolaylı müzakerelerin 19 Nisan'da Roma'da yapılacağını duyurdu. Müzakerelerin adil ve sürdürülebilir bir anlaşma sağlama amacı güttüğü açıklandı.

Umman, İran ile ABD arasındaki ikinci tur dolaylı müzakerelerin 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da olacağını teyit etti.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran ile ABD arasında ilk turu Maskat'ta yapılan görüşmelerin "lojistik nedenlerle" Roma'ya taşındığı bildirildi.

Görüşmelerin, adil, bağlayıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varılması yönünde daha fazla ilerleme sağlanmasını amaçladığı belirtildi.

Bakanlık, Roma'daki görüşmelerin arabulucusu olmaya devam edeceğini bildirdi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti. İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı. Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini duyurmuş ancak müzakere yeri konusunda farklı açıklamalar yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, müzakere yerini arabulucu olarak Umman'ın belirleyeceğini ve Ummanlı yetkililerin kararını beklediklerini açıklamıştı.

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Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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