Umman, İran'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

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Umman, İran'daki 120 vatandaşını karayolu ile tahliye etti. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonucu yükselen gerilim nedeniyle Umman, vatandaşlarını güvenli bir şekilde ülkeye geri getiriyor.

Umman, İran'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

120 Umman vatandaşı karayolu ile tahliye edildi

VAN - Umman, İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemesiyle tırmanan gerilimin güvenlik durumunu kötüleştirmesi nedeniyle İran'daki vatandaşlarını tahliye ediyor. Sabah 3 otonğs ile 120 kişi tahliye edildi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran hava sahasını uçuşlara kapattığı için İran'da bulunan diğer ülkelerin vatandaşları karayolu ile tahliye ediliyor. Umman Devleti vatandaşlarını İran'dan tahliye etmek üzere Van Kapıköy Gümrük Kapısı'na 9 otobüs gönderdi. Öğlen saatlerinde Kapıköy Gümrük Kapısına gelen 120 kişilik Umman vatandaşı burada gümrük islemleri yapıldıktan sonra 3 otobüs ile otobüslerle Trabzon'a oradan da uçakla Umman'a gidecekler.

Kapıköy Gümrük Kapısı'da bekelyen 6 otobüs, İran'dan gelecek diğer Umman vatandaşlarını alarak Trabzon'a götürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
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