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Umman, Irak ve BAE'den Trump'ın Suriye Yaptırımlarını Kaldırma Kararına Destek

Umman, Irak ve BAE'den Trump'ın Suriye Yaptırımlarını Kaldırma Kararına Destek
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Umman, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararını memnuniyetle karşıladı. Bu kararın Suriye'nin kalkınması ve istikrarı için bir fırsat sunduğu vurgulandı.

Umman, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki kararını memnuniyetle karşıladı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin açıklamasının memnuniyetle karşılandığı dile getirildi.

Bunun, Suriye hükümeti ve halkının kalkınma ve refaha ulaşmasını sağlayacak bir adım olarak değerlendirildiği açıklamada, tüm kardeş ve dost ülkelerin istikrarı güçlendirmek suretiyle Suriye'de siyasi ve ekonomik istikrarı destekleme çabaları takdir edildi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklaması memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada, Trump'ın kararının, Suriye halkının aradığı istikrar sürecinin desteklenmesine ve insani ve ekonomik kriz nedeniyle uzun süredir yaşadıkları acıların bitmesine katkı sağlaması dileğinde bulunuldu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, söz konusu adımın ülkede büyüme ve refahı teşvik etme çabalarına önemli bir destek anlamına geldiğine işaret edildi.

BAE'nin Suriye halkının arzularının gerçekleşmesini güçlü bir şekilde desteklediğine işaret edilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu konuda gösterdiği çabalar takdirle karşılandı.

Açıklamada, bu gelişmelerin ekonomik toparlanmaya ve yeniden inşa sürecinin başlamasına katkı sağlayarak Suriye halkının kalkınma ve istikrara kavuşması temennisinde bulunuldu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik yaptırımları kaldıracağına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu gelişmeyi "Suriye halkı için tarihi dönüm noktası" olarak nitelendirmişti.

Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönünde talimat vereceğini ve bunun Suriye için yeni bir başlangıç imkanı olacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel
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