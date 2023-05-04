Umman ile Katar, askeri işbirliği alanında mutabakat zaptı imzaladı

Umman ve Katar genelkurmay başkanlarının, askeri işbirliği alanında mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan haberde, Umman Sultanlığı Genelkurmay Başkanı Abdullah bin Hamis er-Reisi'nin, Katar'a ziyareti kapsamında mevkidaşı Salim Bin Hamed Akil en-Nabit ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirme olanaklarının ele alındığı vurgulanan haberde, Umman ile Katar arasında askeri işbirliği alanında mutabakat zaptı imzalandığı aktarıldı.

Haberde, mutabakat zaptının savunma bakanlıklarını temsil eden Umman ve Katar genelkurmay başkanları tarafından imzalandığı ifade edildi.