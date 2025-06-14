Umman Dışişleri Bakanı'ndan İran-ABD Görüşmeleri Açıklaması

(ANKARA) - Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, "İran-ABD görüşmeleri artık gerçekleşmeyecek. Ancak diplomasi ve diyalog, kalıcı barışa giden tek yol olmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

ABD ile İran arasında Umman'da yapılması beklenen nükleer müzakerelerin altıncı turunun, İsrail ile İran arasında çıkan savaş ortamı nedeniyle yapılmayacağı açıklandı. Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu Pazar günü Umman'ın Maskat kentinde yapılması planlanan İran-ABD görüşmeleri artık gerçekleşmeyecek. Ancak diplomasi ve diyalog, kalıcı barışa giden tek yol olmaya devam ediyor."