Umman Dışişleri Bakanı'ndan ABD ve İran'a ateşkesi uzatma ve müzakerelerin başarısı için taviz verme çağrısı Açıklaması

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD ile İran arasında gerçekleştirilen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, taraflara ateşkesi uzatma ve müzakerelere devam etme çağrısında bulundu. Başarı elde etmek için acı verici tavizler verilmesi gerektiğini vurguladı.

Busaidi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ile İran arasında gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerin anlaşma sağlanamadan sona ermesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yazılı açıklama yaptı.

Taraflara ateşkesi uzatma ve müzakerelere devam etme çağrısı yapan Busaidi, "Başarı, herkesin acı verici tavizler vermesini gerektirebilir. Ancak bu, başarısızlığın ve savaşın acısıyla kıyaslanamaz bile." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı

Sakatlanan rakibine acıdı, saniyeler sonra olanlara kimse inanamadı
Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar

Osimhen'i alabilmek için 5 yıldızını takımdan yolluyorlar
Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı

e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı

Sakatlanan rakibine acıdı, saniyeler sonra olanlara kimse inanamadı
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Yenilmiyorlar! Konyaspor'dan sükseli galibiyet

Bu takımı kim durduracak?