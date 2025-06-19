Umman Dışişleri Bakanı, Lavrov ve Wang Yi ile Çatışmaları Değerlendirdi

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Umman Haber Ajansına göre Busaidi, Lavrov ve Wang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan çatışmayı ele alan Umman Dışişleri Bakanı, İsrail'in saldırgan taraf olduğunu, Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili antlaşmasını ihlal ettiğini ve ABD-İran arasındaki nükleer müzakereler başta olmak üzere barış çabalarının başarısızlığa uğramasından sorumlu olduğunu belirtti.

Söz konusu görüşmede, 3 ülkenin dışişleri bakanlarının, çatışmaların daha da tırmanmasının önlenmesi, nükleer tesislerin hedef alınmasından kaçınılması ve olası nükleer radyasyon riskinin engellenmesi gerektiği konusunda mutabakata vardığı kaydedildi.

Lavrov ve Busaidi, yaşananların BM antlaşmasına aykırı olduğunu ifade ederken, Wang Yi ise nükleer sorunun yalnızca diplomatik yollarla çözülebileceğini vurguladı.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.