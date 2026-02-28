Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Umman Dışişleri Bakanı Badr El-Busaydi'den ABD'ye 'Saldırıları Durdurun' Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaydi, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeniden sekteye uğradığını belirterek, bu durumun barışa zarar verdiğini ifade etti ve ABD'yi bu süreçte daha fazla yer almaktan kaçınmaya çağırdı.

(ANKARA) - Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaydi, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin yeniden sekteye uğradığını belirterek "Bu durum ne Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına ne de küresel barış amacına hizmet ediyor. Zarar görecek masumlar için dua ediyorum" dedi. Washington'a saldırıları durdurma çağrısında bulunan El-Busaydi, "Bu sizin savaşınız değil" dedi.

ABD ve İran arasındaki dolaylı müzakelerde arabuluculıuk görevini üstlenen El-Busaydi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığı içindeyim. Aktif ve ciddi müzakereler bir kez daha sekteye uğradı. Bu durum ne Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına ne de küresel barış amacına hizmet ediyor. Zarar görecek masumlar için dua ediyorum. ABD'yi daha fazla bu sürecin içine çekilmemeye çağırıyorum. Bu sizin savaşınız değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı

İsrail, görüntüleri paylaştı: İki saniye sonrası cehennem
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
Kayıp haberleri geliyor! İran'ın üst düzey komutanları öldürüldü

Kayıp haberleri geliyor! Üst düzey komutanlar öldürüldü
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

İran; 6 ülkede ABD üslerini vurdu! Siren sesleri yükseliyor