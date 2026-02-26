Haberler

Umman Dışişleri Bakanı, ABD ve İran'ın müzakerelerde "yeni çözümlere açık olduğunu" söyledi

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İran ile ABD arasında bugün başlayan nükleer müzakerelerin üçüncü turundaki çalışmaların titizlikle devam ettiğini; müzakerecilerin, yeni ve yaratıcı fikir ve çözümlere açık olduğunu belirtti.

Umman resmi ajansı ONA'da yayımlanan habere göre, Dışişleri Bakanı Busaidi, Cenevre'de başlayan ABD ile İran arasındaki müzakerelerin üçüncü turu kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

Bakan Busaidi, görüşmede, İran tarafının görüş ve önerilerinin yanı sıra ABD müzakere heyetinin Tahran'ın nükleer programının temel unsurlarının ele alınmasına ilişkin soru ve yanıtları ile bu önemli dosyada teknik ve denetim boyutları da dahil olmak üzere istenen anlaşmanın sağlanması için gerekli güvenceleri gözden geçirdi.

Çalışmaların titizlikle ve yapıcı bir atmosferde devam ettiğini kaydeden Ummanlı Bakan, İran ve ABD heyetlerinin, benzeri görülmemiş bir şekilde yeni ve yaratıcı fikir ve çözümlere açık olup, ilerlemeyi destekleyen ve sürdürülebilir güvencelerle adil bir anlaşmaya varılmasını sağlayan koşullar oluşturduğunu aktardı.

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turu bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında mesaj alışverişiyle dolaylı gerçekleşen görüşmeler, Cenevre'deki Umman Büyükelçiliği rezidansında yapılıyor.

Cenevre'deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.

ABD heyetinde Trump'ın danışmanı Jared Kushner da yer alıyor. Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin koordinasyonunda yürütülüyor.

