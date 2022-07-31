Umman Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem İran'ın güney doğusunda yer alan Umman Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran'ın güney doğusunda yer alan Umman Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Ulusal Sismografi Merkezi, 5,5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 18: 12'de meydana geldiğini kaydetti. Depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisi de paylaşıldı. İran'ın, depremin merkezine en yakın şehrinin 252 kilometre mesafedeki Sistan-Belucistan eyaletinin Sirkan kenti olduğu belirtildi. Depremde herhangi bir zararın oluşup oluşmadığına dair bilgi verilmedi. Güncel AA / Haydar Şahin Umman Denizi Deprem İran Güncel Haberler

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