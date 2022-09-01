Umman Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem
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Umman Denizi'nin güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Umman Denizi'nin güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Sismik Bilgi Ağı'ndan yapılan açıklamada, Umman Denizi'nin güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Söz konusu bölgede, ağustos ortasından bu yana kayda değer sismik aktivite meydana geldiği vurgulanan açıklamada, ayrıca bu tür depremlerin Katar için herhangi bir tehlike oluşturmadığı bilgisine yer verildi.
Kaynak: AA / Yakoota Al Ahmad - Güncel