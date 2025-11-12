Umman'dan askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Türkiye'ye taziye mesajı
Umman, Türkiye'ye Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı gönderdi.
Umman Dışişleri Bakanlığı yayımladığı taziye mesajında Türkiye ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Milli Savunma Bakanlığı, düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldığını, uçağın düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini açıklamıştı.
