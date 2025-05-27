Umman'da Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Umman'da Türkiye'nin Muskat Büyükelçiliğince "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türk lezzetlerini tanıtma faaliyetleri çerçevesinde geniş katılımlı etkinlikler düzenlendi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk mutfağı konusunda farkındalık yaratmak, markalaşmak, Türk mutfağının sağlıklı, geleneksel, atıksız özelliklerini yurt içinde ve yurt dışında vurgulamak, bilinirliğini, sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ilan edilen Türk Mutfağı Haftası kutlamaları, 21-27 Mayıs tarihlerinde Umman'da yapıldı.

22 Mayıs'ta TAV ve TAV Havalimanları'nın iştiraki BTA ve Türk Hava Yolları ile işbirliği halinde Muskat Havalimanı'nda yer alan Noor Restoranı'nda Türk yemeklerinden sunumların yapıldığı etkinliğin açılışına Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ve Elçilik mensupları katıldı.

Muskat'ın önde gelen otellerinden Al Bustan Oteli'nde de 23 Mayıs'ta Büyükelçi Hekimoğlu'nun katılımıyla Türk Yemekleri Akşamı düzenlendi. Başkentteki diğer önemli otellerde de hafta boyunca Türk yemeklerinin bulunduğu menüler hazırlandı ve misafirler bu lezzetleri tatma imkanı buldu.

Muskat, Salalah, Nizva, Sohar ve Sur kentlerindeki 60'ın üzerinde Türk restoranı da Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde yer aldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Umman'ın prestijli üniversitelerinden Sultan Qaboos Üniversitesinde öğrencilere, 25-26 Mayıs tarihlerinde Türk yemekleri, Türk çayı, Türk kahvesi ve salep ikram etti.

Türk mutfağı, Umman'da en sevilen yabancı mutfakların başında yer alıyor. Umman dahil Körfez bölgesindeki ülkelerde birçok Türk restoranı bulunuyor.