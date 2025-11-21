Umman'da Turist Sayısında Rekor Beklentisi

Umman Miras ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Çalışma Danışmanı Emine bint Abdullah el-Beluşi, ülkede 3 bin 600'ün üzerinde arkeolojik alan bulunduğunu belirterek, turist sayısının bu yıl sonunda 4 milyonu aşmasının beklendiğini söyledi.

Umman'ın Ulusal Günü kutlamaları kapsamında başkent Maskat'taki Ulusal Müze'de düzenlenen "Umman ve Dünya Arasında Uzanan Bir Kültürel Miras" başlıklı diyalog oturumuna katılan Beluşi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Beluşi, Umman Sultanlığı'nın, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan beş alanın da dahil olduğu 3 bin 600'den fazla arkeolojik ve kültürel miras alanına sahip olduğuna işaret ederek bakanlığın bu alanları geliştirme, koruma ve ziyaretçilere temel hizmetleri sunma konusunda çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Kültürel mirasın, ülkenin en önemli turizm ürünleri arasında yer aldığına dikkati çeken Beluşi, dünya genelinde turistlerin yaklaşık yüzde 30'unun kültürel ve miras deneyimleri aradığını dile getirdi.

Umman'ı 2024 yılında yaklaşık 4 milyon turistin ziyaret ettiğini belirten Beluşi, bakanlığın bu sayıyı yıllık yüzde 5 oranında artırmayı hedeflediğini belirterek, "Umman'ı ziyaret eden turist sayısının bu yıl sonuna kadar 4 milyonu aşacağını öngörüyoruz." dedi.

Beluşi, Umman'daki tarihi alanlar için yeni adaylık dosyalarının UNESCO'ya sunulduğunu ve bu alanların şu anda geçici Dünya Mirası listesinde yer aldığına dikkati çekerek, bu bölgelerin ileride Dünya Mirası Listesi'ne alınması için gerekli belge, geliştirme ve hazırlık çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Turizmin, özellikle de kültürel ve miras turizminin, Umman Vizyonu 2040 çerçevesinde ekonomiyi petrolden bağımsızlaştırma hedefinin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Beluşi, sektörün ekonomik katkısının da arttığını söyledi.

Bakanlık verilerine göre, turizm sektörünün Umman ekonomisine katkısı 2018'de 1,75 milyar riyal (4,55 milyar dolar) iken, 2024 sonunda yüzde 3,2 artışla 2,12 milyar riyale (5,51 milyar dolar) yükseldi.

Öte yandan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, tahta çıkışının beşinci yılı vesilesiyle Ocak 2025'te yaptığı açıklamada, 20 Kasım'ın Umman Ulusal Günü olarak kutlanacağını duyurmuştu. Sultan, bu tarihin 1744'ten bu yana ülkeyi yöneten Said Hanedanı'nın tarihsel rolünü onurlandırmak amacıyla seçildiğini belirtmişti.