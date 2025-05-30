Umman'da Modern Bir Kent Projesi: Sultan Heysem Şehri

Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın adını taşıyan ve başkent Maskat yakınlarında kurulan "Sultan Heysem Şehri" ülkenin modern kent projesi olarak dikkati çekiyor.

Yaklaşık 15 milyon metrekarelik bir alanda ve 20 bin konutun inşa edilmesi hedeflenen Maskat yakınlarındaki Sultan Heysem Şehri'nde 100 bin kişinin yaşaması bekleniyor.

Umman Konut ve Şehir Planlama Bakanlığının verilerine göre, iki yıl önce temelleri atılmaya başlanan bu projede, konut ve eğitim alanları ile kamu kurum binalarının yanı sıra altyapı ve temel hizmetlerin geliştirilmesine odaklanılıyor ve hızla tamamlanmaya çalışılıyor.

6 yerli ve yabancı şirket çalışıyor

Sultan Heysem Şehri Gelişim Direktörü mühendis Leyla en-Nasri, AA'ya yaptığı açıklamada, "Projenin başlangıcından bu yana, sahada çalışan 6 şirketin katılımıyla, şehirdeki inşaat çalışmaları hızlandırılmış şekilde sürüyor." dedi.

Nasri, "İnşaatlar tek bir kuruluşla sınırlı değil, yerel geliştiriciler arasında dağıtılıyor." diyerek Sultan Heysem Şehri'nin çok sayıda paydaş tarafından geliştirildiğini belirtti.

Toplam yatırımın 1 milyar 700 milyon dolara ulaştığına dikkati çeken Nasri, 100 bin kişinin yaşayabileceği 20 bin konutun inşa edileceğini kaydetti.

Projenin ilk aşamasının 2030'a kadar tamamlanmasının beklendiğini söyleyen Nasri, şehrin inşasının 2045'e kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü, mevcut hızla devam edildiği takdirde bu tarihten önce bitebileceğini kaydetti.

Yatay ve sürdürülebilir şehir modeli

Sultan Heysem Şehri'nin Umman'ın doğal mimarisiyle uyumlu olduğunu ve yatay mimari tercih edildiğini vurgulayan Nasri, konutların 7 katı geçmeyeceği bilgisini verdi.

Nasri, ayrıca kent merkezindeki alanlarda ticari ve kültürel binaların bulunduğu yüksek katlı gökdelenlerin yer alacağını aktardı.

Şehrin geniş yeşil alan, doğal arazi ve vadiye sahip olacağını belirten Nasri, yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanılacağını ifade etti.

Trafiğe karşı özel önlemler

Araç trafiğinin önlenmesi için çeşitli tedbirler alındığını aktaran Nasri, bisiklet ve yayalar için ayrılacak özel alanların yanı sıra araçların kullanımının azaltılması amacıyla "akıllı ve sürdürülebilir ulaşım sistemi" tasarlandığını söyledi.

Nasri, şehirde eğitim imkanlarının da düşünüldüğüne dikkati çekerek modern okullarla birlikte spor tesisleri, yüzme havuzları ve açık alanlar dahil birçok faaliyetin düşünüldüğünü sözlerine ekledi.