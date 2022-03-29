Umman'da Kovid-19 salgınının üçüncü yılında camilerde teravihe şartlı izin - Haberler

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Umman'da Kovid-19 salgınının üçüncü yılında camilerde teravihe şartlı izin

AA - Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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Umman'da Kovid-19 salgınının üçüncü yılında camilerde teravihe şartlı izin

Umman Kovid-19 salgınının üçüncü yılında ramazan ayında camilerde teravih namazlarına şartlı izin verileceğini duyurdu.

Umman Kovid-19 salgınının üçüncü yılında ramazan ayında camilerde teravih namazlarına şartlı izin verileceğini duyurdu.

Umman resmi ajansının haberine göre, Kovid-19'la Mücadele Kurulu, ramazan boyunda uyulacak kuralları açıkladı.

Buna göre camilerde toplu iftar sofralarının kurulmasına izin verilmeyeceği, teravih namazlarına da aşı olmayanların ve 12 yaş altı çocukların katılamayacağı bildirildi.

Camilerde sosyal mesafe ve maske kurallarının sürdüğü belirtilirken, kararların ülkede Kovid-19 salgınına karşı son dönemde elde edilen kazanımları koruma amacı taşıdığı ifade edildi.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel

Umman, Güncel, Haberler

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