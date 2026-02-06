Haberler

Umman: İran-ABD müzakerelerinin devamını hedefliyoruz

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İran ile ABD arasında devam eden dolaylı müzakerelerin hedeflendiğini açıkladı. Görüşmelerin sonuçları, her iki tarafın incelenmesi için Tahran ve Washington'a sunulacak.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin devamını hedeflediklerini bildirdi.

Busaidi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Umman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine dikkati çekti.

Bugün başkent Maskat'ta yapılan görüşmelerin, her iki tarafın bakış açılarını netleştirmesi ve olası ilerleme alanlarının belirlenmesi açısından son derece ciddi ve faydalı geçtiğini vurgulayan Busaidi, şunları kaydetti:

"ABD ile İran arasındaki bu müzakerelerin uygun zamanda yeniden başlatılmasını hedefliyoruz. Görüşmelerin sonuçları ise Tahran ve Washington'da incelenmesi ve değerlendirilmesi üzere Tahran ve Washington'a sunulacak."

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler için "İyi bir başlangıç." ??demişti.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başladı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

Kaynak: AA
