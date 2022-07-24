Umman'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor (1) Sel sularının aktığı vadiden geçen arabanın sulara kapılması Sulara kapılan arabadan bir kişinin kedini arabadan çıkartmaya çalışması RUSTAQ - Umman'nın kuzeyindeki Rustaq eyaletinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Sel sularının aktığı vadiden geçen arabanın sulara kapılması Sulara kapılan arabadan bir kişinin kedini arabadan çıkartmaya çalışması RUSTAQ - Umman'nın kuzeyindeki Rustaq eyaletinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Güney al-Batinah Emniyet Müdürlüğü, kasten araçlarıyla sel sularının aktığı vadiyi geçmeye çalışarak hayatlarını tehlikeye attıkları gerekçesiyle dört kişiyi tutukladığını ve haklarında yasal işlem başlatıldığını bildirdi. AA / Güncel Güncel Haberler

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