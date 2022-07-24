Umman'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor (1) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Umman'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor (1)

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Sel sularının aktığı vadiden geçen arabanın sulara kapılması Sulara kapılan arabadan bir kişinin kedini arabadan çıkartmaya çalışması RUSTAQ - Umman'nın kuzeyindeki Rustaq eyaletinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Sel sularının aktığı vadiden geçen arabanın sulara kapılması

Sulara kapılan arabadan bir kişinin kedini arabadan çıkartmaya çalışması RUSTAQ - Umman'nın kuzeyindeki Rustaq eyaletinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Güney al-Batinah Emniyet Müdürlüğü, kasten araçlarıyla sel sularının aktığı vadiyi geçmeye çalışarak hayatlarını tehlikeye attıkları gerekçesiyle dört kişiyi tutukladığını ve haklarında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

AA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title