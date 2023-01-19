Umman, Aden ve Basra körfezlerindeki Birleşik Görev Gücü (CTF-150) komutanlığını İngiltere devraldı

İngiliz Donanması, Umman, Aden ve Basra körfezleri ve Hint Okyanusu'nda güvenliği sağlamak ve bu bölgelerde seyrüsefer serbestliğini korumak ve terörle mücadele amacıyla görev yapan uluslararası Birleşik Görev Gücü (CTF-150) komutanlığını, Suudi Arabistan'dan devraldı.

İngiliz Donanması, Umman, Aden ve Basra körfezleri ve Hint Okyanusu'nda güvenliği sağlamak ve bu bölgelerde seyrüsefer serbestliğini korumak ve terörle mücadele amacıyla görev yapan uluslararası Birleşik Görev Gücü (CTF-150) komutanlığını, Suudi Arabistan'dan devraldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, devir teslim töreni, Bahreyn'deki ABD Deniz Üssü'nde gerçekleştirildi.

Çok uluslu donanma gücü olan CTF-150 ile terörle mücadelenin yanı sıra insan, uyuşturucu, silah ve kömür kaçakçılığı gibi terörü destekleyen faaliyetlerle mücadele edilmesi ve uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına yardımcı olunması amaçlanıyor.

Görevi, Umman Körfezi, Aden Körfezi, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'nda deniz güvenliği operasyonlarını uygulamak olan CTF-150, 2002 yılında kurulmuştu.