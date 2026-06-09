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Centcom: "Umman Açıklarında Denize Düşen ABD Ordusu Helikopterinde Bulunan Mürettebat Kurtarıldı"

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Umman kıyıları açıklarında devriye görevi sırasında denize düşen ABD ordusuna ait Apache helikopterindeki iki personel, yaklaşık iki saat içinde güvenli şekilde kurtarıldı. Sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

(ANKARA) - Umman kıyıları açıklarında devriye görevi sırasında denize düşen ABD ordusuna ait Apache helikopterinde bulunan iki personel, Amerikan güçleri tarafından kurtarıldı.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamaya göre, olay 8 Haziran'da saat 19.33'te meydana geldi. Helikopterin Umman açıklarındaki bölgesel sularda görev yaptığı sırada denize düştüğü belirtildi. Açıklamada, iki askerin yaklaşık iki saat içinde güvenli şekilde kurtarıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu kaydedildi.

Olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kurtarma çalışmalarına ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı ile 82'nci Hava İndirme Tümeni öncülük ederken, ABD Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurları da destek verdi. Operasyona destek sağlayan birlikler arasında ABD 5. Filosu'na bağlı Görev Gücü 59'un da yer aldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
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