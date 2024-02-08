UMKE Görevlileri Depremde Kurtardıkları Yasin Kılıç'ı Ziyaret Etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'da görev alan Van Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki UMKE görevlileri, enkazdan kurtardıkları Yasin Kılıç'ı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki çalışmalara katılan UMKE görevlileri, enkaz altında kalan Yasin ve kızı Şeyma Kılıç'ı kurtardı.

Depremin birinci yıl dönümünde Yasin Kılıç ile enkazdan kendi imkanlarıyla çıkan ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşini, Adıyaman'daki evlerinde ziyaret eden UMKE görevlileri, Van'dan götürdükleri hediyeleri verdi, o an yaşadıkları duyguları anlattı.

Ziyaret sırasında kurtarılma anına ilişkin görüntüleri izleyen Kılıç ve eşi, duygu dolu anlar yaşadı.

UMKE Bölge Koordinatörü Sinan Özgür, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da görev aldıklarını belirtti.

Depremden hemen sonra arama kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktıklarını anlatan Özgür, şöyle konuştu:

"Adıyaman'da ilk duyduğumuz ses, 'Bize yardım edin' oldu. Çalışmalarımıza hemen başladık ve ilk kurtarma vakamız Yasin amca ve kızı Şeyma oldu. Ondan sonra çalışmalarımıza devam ettik ama ilk kurtardığımız aileyi hep merak ediyorduk. Depremin birinci yılında onları ziyaret ettik ve çok sıcak karşılandık. Depremde enkaz altındaki kurtarma videolarını izlettik, duygu dolu anlar yaşandı. Deprem anını bir kez daha yaşadık. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın. Hatıralarımız kalsın diye Van'dan götürdüğümüz hediyelerimizi verdik. Onların güler yüzlerini görmemiz bizi de mutlu etti. Ailenin durumunun iyi olduğunu görünce biz de mutlu olduk."