6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Kardeşleri enkaz altında kalan UMKE gönüllüsü başka hayatlara umut oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman ve Malatya'da kardeşleri enkaz altında kalan UMKE gönüllüsü Tuğba Çiftçi, ailesinden haber alamadığı saatlerde görev yaptığı Şanlıurfa'daki enkazlarda başka hayatlara umut olmaya çalıştı.

Deprem anında paramedik olarak görev yaptığı kentte ailesini güvenli alana tahliye eden Çiftçi, dakikalar içinde mesleki refleksiyle sahaya indi, gördüğü ilk enkazda "Sesimi duyan var mı?" anonsunu yaptı.

Malatya ve Adıyaman'da enkaz altında kalan kardeşlerinden üç gün boyunca haber alamamasına rağmen arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Çiftçi, mesleğini en zor anlarda yapmanın gururunu yaşıyor.

Enkazdan 11 kişiyi kurtardı

Çiftçi, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini ve başka hayatlara daha fazla dokunmak için UMKE gönüllüsü olduğunu söyledi.

Deprem anı ve sonrasında yaşananları asla unutmadığını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Adıyaman ve Malatya'daki kardeşlerimin binalarında da ciddi hasar ve enkaz vardı, onlara ulaşamadım, ulaşsam bile yapabileceğim bir şey yoktu. O an önümdeki enkazda kurtarabileceğim hayatlara odaklandım. Enkaz binasına girdik ve o 11 kişiyi kurtardık. Anonsuma, çocuklardan gelen yanıtlar beni en derinden etkileyen anlar oldu. 'Abla ne olur bizi kurtar' sesleri meslek hayatım boyunca unutamayacağım anlar arasında. Çevre illerden meslektaşlarımızın vefat haberleri geliyordu ama biz tamamen göreve adapte olmuştuk. En yakın noktada kurtarabileceğimiz afetzedelere ulaşmaya çalışıyorduk."

Şanlıurfa UMKE'nin deprem sürecinde güçlü bir koordinasyon sağladığını belirten Çiftçi, "Hem kendi ilimizin yaralarını sardık hem de çevre illere destek olduk. Bu işe gönül veren, emek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.

Çiftçi, Şanlıurfa'daki görevini tamamlamasının ardından Adıyaman, Malatya ve Hatay'da da günlerce arama kurtarma ve sağlık çalışmalarında görev aldığını sözlerine ekledi.