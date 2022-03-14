KASTAMONU (İHA) - Karla kaplı köyde 4 yaşındaki çocuk hasta için UMKE ekipleri seferber oldu

KASTAMONU Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Salcıoğlu köyünde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuk için UMKE ekipleri seferber oldu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar yağışı zaman zaman etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle bölgede kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Kardan dolayı yolları kapanan vatandaşlara UMKE ekipleri yardım götürmeye devam ediyor. Bu kapsamda rahatsızlanan çocuğun ailesinin yardım talebinde bulunmasının ardından İnebolu'nun Salıcıoğlu köyüne Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi yönlendirildi. Paletli kar ambulansı ile doktor ve sağlık ekibi yola çıkarak, karlı yolları aştı ve çocuğun yaşadığı eve ulaştı.

Evinde ilk müdahalesi yapılan çocuk hasta, paletli ambulansa alınarak ana yol üzerinde bekleyen ambulansa teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.