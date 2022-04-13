Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası

Ankara'da Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yargılandığı davada sanık Ümitcan Uygun, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ümitcan Uygun'la beraber olan Esra Tanrıkulu (25), evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunmuş, sonrasında geceyi birlikte geçirdiği belirlenen Uygun 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hankulu'nun şüpheli ölümü sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi evde Uygun'un dışında Dilan C. ve Furkan G.'nin olduğu belirlenmişti.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık Uygun, maktul Hankulu'nun ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

"BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM"

Davanın bugün görülen karar duruşmasında son sözünü söyleyen Uygun suçsuz olduğunu belirterek, "Doğru bir tanedir. Er ya da geç her şey ortaya çıkacak. Ben kimseyi öldürmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum takdir mahkemenin" dedi.

Bir önceki duruşmasında Hankulu'nun ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan Ümitcan Uygun hakkında 'kasten öldürme' suçundan savcı mütalaa vermişti. Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme Uygun'a, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezasına hükmetti.

(Engin Yağcı/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel