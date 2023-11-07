Ümit Özlale: "Savunma Sanayine Bir Yatırım Yapıyorsunuz Buna İtirazım Yok. Fakat Orada Elde Edilen Bilginin, Teknolojinin Diğer Sektörlerle...

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2024 bütçe teklifi görüşmelerinde; "Sağlıklı büyüyen ülkelerde savunma sanayine yapılan yatırımlarda ortaya çıkan teknoloji diğer sektörlere aktarılmalı. Kullandığınız akıllı telefonlarda, beyaz eşyada, ondan sonra teknik tekstilde hep böyle bir şey olmuş. Ben Türkiye’nin en temel eksikliğinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani savunma sanayine bir yatırım yapıyorsunuz, buna benim çok fazla bir itirazım yok. Fakat orada elde edilen bilginin, teknolojinin diğer sektörlerle paylaşılması lazım. Yüksek katma değeri ben ancak böyle yaratabileceğinizi düşünenlerdenim" dedi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2024 bütçe teklifi görüşmelerinde; "Sağlıklı büyüyen ülkelerde savunma sanayine yapılan yatırımlarda ortaya çıkan teknoloji diğer sektörlere aktarılmalı. Kullandığınız akıllı telefonlarda, beyaz eşyada, ondan sonra teknik tekstilde hep böyle bir şey olmuş. Ben Türkiye'nin en temel eksikliğinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani savunma sanayine bir yatırım yapıyorsunuz, buna benim çok fazla bir itirazım yok. Fakat orada elde edilen bilginin, teknolojinin diğer sektörlerle paylaşılması lazım. Yüksek katma değeri ben ancak böyle yaratabileceğinizi düşünenlerdenim" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2024 bütçe teklifi görüşülüyor. Görüşmelerde İYİ Parti Grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Ümit Özlale, özetle şunları dile getirdi:

"ARTIK YAT IRIM LARI ANADOLU'NUN BAŞKA ŞEHİRLERİNE ÇEKMEK LAZIM"

"Artık İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ'a bizim daha fazla yatırım yapmayıp oradaki bazı yatırımları Anadolu'nun başka şehirlerine çekmek lazım. Burada Kalkınma Ajansı'nın çok değerli yöneticileri de var, oradaki yaşam koşullarını iyileştirirsek, oradaki alt yapıyı iyileştirirsek biz bunu başarmış olabiliriz.

"BİZİM BİR İMALAT SANAYİ PROBLEMİMİZ VAR"

Türkiye'nin küresel imalat katma değerinden aldığı pay artmıyor. 1,27 2010'da, 1,22 geçen sene; bu senenin ki daha açıklanmadı. Bizim yer aldığımız üst orta gelirli ülkelerin imalat katma değerinden aldığımız pay da düşüyor Bakınız son yirmi seneye baktığımız zaman eskiden o imalat katma değerinden aldığımız pay 5,42'ymiş, şimdi neredeyse yarıya düşmüş. Dolayısıyla burada bizim bir imalat sanayi problemimiz var ve bunu nasıl aşacağımızı hepimizin düşünmesi gerekiyor.

"TÜRK İ YE'N İ N ÜRET İ M DESEN İ B İ R TÜRLÜ YÜKSELEMED İ Ğ İ İÇİN BU ÜCRETLERE YANSIYOR"

Bizim çok daha fazla bilgi ve iletişim teknolojisi sermaye yatırımlarını artırmamız lazım ve bu önümüzdeki dönemki teşvikleri bu çerçevede vermek lazım. Doğu Avrupa ülkeleriyle nasıl daha iyi rekabet yapabiliriz, buna mutlaka bizim kafa yormamız lazım. Bunun sonucunda yani biz ucuz emek ve değersiz Türk lirasıyla rekabet gücü sağlamaya çalıştığımız zaman ki aslında Türkiye 'yi çok zor duruma götüren yeni ekonomi modelinden bahsediyorum, bir problem oluyor, o problem de şu: Ücretler düşüyor. Türkiye'nin üretim deseni bir türlü yükselemediği için, yüksek teknolojiye, yüksek katma değere ulaşamadığı için bir süre sonra ister istemez bu ücretlere yansıyor.

"SAVUNMA SANAY İNE BİR YATIRIM YAPIYORSUNUZ FAKAT ORADA ELDE ED İ LEN B İLGİNİN , TEKNOLOJ İNİN D İ ĞER SEKTÖRLERLE PAYLAŞILMASI LAZIM"

Sağlıklı büyüyen ülkelerde savunma sanayine yapılan yatırımlarda ortaya çıkan teknoloji diğer sektörlere aktarılmalı. Kullandığınız akıllı telefonlarda, beyaz eşyada, ondan sonra teknik tekstilde hep böyle bir şey olmuş. Ben Türkiye'nin en temel eksikliğinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani savunma sanayine bir yatırım yapıyorsunuz, buna benim çok fazla bir itirazım yok. Fakat orada elde edilen bilginin, teknolojinin diğer sektörlerle paylaşılması lazım. Yüksek katma değeri ben ancak böyle yaratabileceğinizi düşünenlerdenim. Bilimsel araştırmaları, maalesef biz ticarileştiremiyoruz. Ben bilimsel araştırmaların ticarileştirilmediği sürece çok fazla bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Teknoloji Transfer Ofisleri istenilen yere gelemediler. Bir bilim insanından girişimci olmasını bekleyemezsiniz ama o Teknoloji Transfer Ofisleri girişimci bir ruhla o bilim insanının yaptığı şeyleri ticarileştirme konusunda ona yardımcı olabilirler.

"BİR ŞİRKET TEKNOKENTTE YER ALACAK AR -GE YETKİNLİĞİNE SAHİPSE SİZ ONA TEKNOKENT T EKİ BİR ŞİRKET MUAMELESİ YAPIN, O AVANTAJLARI VERİN"

Ben teknokent projesini önemli buluyordum, teknopark projesini önemli buluyordum fakat oraya baktığınız zaman, artık oraya girmeniz için çok yüksek kiralarla karşılaşıyorsunuz, karşılığında da vergi avantajları var. Benim şöyle bir önerim var: Bir şirket eğer teknokentte yer alacak AR -GE yetkinliğine sahipse bırakın teknokentte yer almasın, siz ona teknokentteki bir şirket muamelesi yapın, o avantajları verin yani bütün Türkiye'yi teknokent yapın çünkü artık kart basarak AR -G E yapmak olmaz."