Ümit Özlale'nin Bakan Ersoy'la İlgili İddialarına İlişkin Haberlere Erişim Engellendi: "Ersoy Kendisine Güveniyorsa İstediği Kanalda Bu Yapılanları...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale’nin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Belek’teki lüks otelinin yanında bulunan kamp alanının turizm parseline dönüştürüldüğü iddiasına ilişkin haberlere erişim engeli getirildi. Özlale, “Biz, Bakan’ın lüks oteline komşu olan kamping alanını nasıl turizm imarına açtığını, üstelik plan değişikliği onaylanmadan tahsis ihalesine çıktığını belgeleriyle kanıtlarız. Eğer Bakan Ersoy kendisine güveniyorsa, halkın bakanı olduğuna inanıyorsa gelsin birlikte, kendi istediği kanalda, kendi istediği moderatör ile bu yapılanları tartışalım” dedi.

MAHİR BAĞIŞ

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'nin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Belek'teki lüks otelinin yanında bulunan kamp alanının turizm parseline dönüştürüldüğü iddiasına ilişkin haberlere erişim engeli getirildi. Özlale, "Biz, Bakan'ın lüks oteline komşu olan kamping alanını nasıl turizm imarına açtığını, üstelik plan değişikliği onaylanmadan tahsis ihalesine çıktığını belgeleriyle kanıtlarız. Eğer Bakan Ersoy kendisine güveniyorsa, halkın bakanı olduğuna inanıyorsa gelsin birlikte, kendi istediği kanalda, kendi istediği moderatör ile bu yapılanları tartışalım" dedi.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'nin, Mehmet Nuri Ersoy'un Antalya Belek'teki lüks otelinin yanında bulunan kamp alanıyla ilgili iddialarına ilişkin haberlere erişim, İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin 16 Ağustos 2022 tarih ve 2022/7020 sayılı kararı engellendi. Erişim engeli kararının gerekçesinde şunlar kaydedildi:

"Dosya kapsamında mevcut url adreslerinin içeriği incelendiğinde, içeriklerin iddia mahiyetinde olduğu ve iddiayı destekler nitelikte bilgi ve belgeler paylaşılmadan, doğrudan talepte bulunanı hedef alarak yapılan paylaşımların kişilik haklarını ihlal niteliği taşıdığı anlaşıldığından, belirtilen url adresleri hakkında erişimin engellenmesi talebinin kabulüne karar verilerek hüküm kurulmuştur."

Ümit Özlale, ANKA Haber Ajansı'na bugün yaptığı açıklamada erişim engeli kararına tepki gösterdi. Özlale, şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, belli ki vukuatlarının göz önünde olmasını ve kamuoyu önünde tartışılmasını istemiyor. Bu sebeptendir ki geçen hafta otel kurmak için kamping alanını imara açtığını dile getirmemizin ardından, jet hızıyla hakkındaki haberlere erişim engeli kararı aldırmış.

"OTEL ÜSTÜNE OTEL DİKEN, GÜZELİM ORMANLARIMIZI RANTA AÇAN, CUMHURBAŞKANI'NIN ATANMIŞ BAKANININ YOLSUZLUKLARINA DA KARŞIYIZ"

Sayın Bakan, herhalde bizim çamur siyaseti yaptığımızı, kendisiyle ilgili iddialarımızı destekleyecek kanıtlarımız olmadığını düşünüyor. Halbuki biz, vatandaşın hakkının gasp edilmesine karşıyız. Otel üstüne otel diken, güzelim ormanlarımızı ranta açan, Cumhurbaşkanı'nın atanmış bakanının yolsuzluklarına da karşıyız.

" EĞER BAKAN ERSOY KENDİSİNE GÜVENİYORSA KENDİ İSTEDİĞİ KANALDA, KENDİ İSTEDİĞİ MODERATÖR İLE BU YAPILANLARI TARTIŞALIM"

Biz, Bakan'ın lüks oteline komşu olan kamping alanını nasıl turizm imarına açtığını, üstelik plan değişikliği onaylanmadan tahsis ihalesine çıktığını belgeleriyle kanıtlarız. Eğer Bakan Ersoy kendisine güveniyorsa, halkın bakanı olduğuna inanıyorsa gelsin birlikte, kendi istediği kanalda, kendi istediği moderatör ile bu yapılanları tartışalım. Hazır buluşmuşken hem talan edilen ormanlık arazileri, iş bilmeyenlere teslim edilen restorasyonları, müzelerdeki tarihi eser kaçakçılıklarını da konuşuruz. Nasıl olsa, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi, 'Türkiye 21 yıl öncesine göre daha demokratik bir ülke'. Eğer gerçekten daha demokratiksek, daha özgürsek Bakan Bey'e açık çağrımdır. Hodri meydan!"