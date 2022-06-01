Ümit Özlale: İlk Çeyrekte Lira Cinsinden Yüzde 7,3 Büyüsek de Dolar Cinsinden Tam Yüzde 43,1 Küçüldük - Haberler

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, bu yılın ilk üç ayına ilişkin büyüme verileri hakkında, "İlk çeyrekte lira cinsinden yüzde 7,3 büyüsek de dolar cinsinden tam yüzde 43,1 küçüldük. Bu, 2001 ve 2008 krizlerinde yaşadığımızdan daha şiddetli bir daralma" dedi.

Ümit Özlale, bugün yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ilk ayına ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi. Ekonomik büyümede emeğin hakkının çok, ancak payının az olduğuna dikkat çeken Özlale, şunları kaydetti:

"HALA 'KRİZ YOK' DİYEN VAR MI"

"Dünkü veriler, yoksullaştıran bir büyümeye işaret ediyor. Sürekli en büyük 10 ekonomi arasına gireceğimiz söylenip dursa da lira hızla değersizleşirken bu mümkün değil. İlk çeyrekte lira cinsinden yüzde 7,3 büyüsek de dolar cinsinden tam yüzde 43,1 küçüldük. Bu, 2001 ve 2008 krizlerinde yaşadığımızdan daha şiddetli bir daralma. Buna rağmen hala 'kriz yok' diyen var mı?

"BÜYÜMEDE EMEĞİN HAKKI ÇOK, PAYI İSE AZ"

Büyüyoruz ama emeğin milli gelirden aldığı pay düşüyor. 2021 ve 2022'nin ilk çeyreğinde ekonomimiz ortalama yüzde 7,3 büyüse de işgücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı 7,6 puan azaldı. Yani açıklanan büyümede emeğin hakkı çok, payı ise az.

"ÇALIŞANLAR BÜYÜMEYE RAĞMEN YOKSULLAŞTI"

Dahası da var. Toplam istihdamın sadece yüzde 3'ünü oluşturan üç sektörde maaş artışı enflasyon üzerinde gerçekleşmiş. Yani sadece emeğiyle parasını kazananların neredeyse tamamı yoksullaşmış.

"VERİMLİLİĞİ ARTIRAMADAN BÜYÜYORUZ"

Son olarak, verimsiz bir büyümeyle karşı karşıyayız. İlk çeyrekte geçen yıla kıyasla çalışan başına GSYH yüzde 0,05, çalışılan saat başına GSYH ise yüzde 5,79 küçüldü. Finansta rekor çalışan verimliliği artışı var ama verimlilik sanayide yüzde 2,3, imalatta ise yüzde 2,6 azaldı.

Bu kısa ve net analizlerle ortaya konulanları son bir cümle ile özetlemek gerekirse söylenecek şey çok basit: Verimlilik artışına değil tüketime dayalı olan, emeği ise dışlayan bir büyümenin sürdürülemeyeceği."

ANKA / Güncel