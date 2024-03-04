Ümit Özlale, EGSD'yi ziyaret etti

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, seçim çalışmaları kapsamında Ege Giyim Sanayicileri Derneği'ni (EGSD) ziyaret etti.

Özlale'nin seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Ümit Özlale, EGSD üyesi iş insanlarına projelerini anlatan bir sunum yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlale, fikri olan gençler ile yeni fikirlere yatırım yapmak isteyen iş insanlarını bir araya getireceklerini belirtti.

Akıllı Şehir Uygulamalarıyla kent sorununa ihtiyaç duyulan düzenlemelere dair verileri yazılımcılara ve girişimcilere açacaklarını aktaran Özlale, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada geliştirilen 10 uygulamadan 1 tanesi bile fayda sağladığı noktada o girişime ortak olacağız, hayata geçirilmesini sağlayacağız. Ayrıca engelli teknolojileri merkezi kuracağız. İzmir yaşlı bir kent. Dünyada engelli ve yaş almış insanlara yönelik geliştirilen çok büyük bir teknolojik pazar mevcut. Bu merkezde engellilerimize, yaş almış vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak teknolojileri geliştirerek bunların patentlerinin alınmasıyla hem çözüm hem de gelir elde etmiş olacağız."

İzmir'in modern ve büyük bir müzeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Özlale, müzelerin depolarında sergilenmek için bekleyen 150 bin eseri gün yüzüne çıkaracaklarını kaydetti.