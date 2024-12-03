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Ümit Özlale CHP'ye Katıldı

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İYİ Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP grup toplantısında CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu katılımın ekonomik güçlenme ve İzmir'deki etkileri hakkında konuştu.

(ANKARA) - İyi Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bugün CHP grup toplantısında CHP'ye katıldı. Özlale'ye rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Özel, "Bundan sonra Ümit Özlale'yle birlikte hem ekonomi takımımız daha güçlü hem İzmir'de daha güçlüyüz. Baba evine gelenlerin arttığını ve CHP'nin güçlenerek ve büyüyerek kararlılıkla iktidara doğru adım adım yürüdüğünü hep birlikte yaşayacağız" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, kürsüye çıkınca "Hak hukuk adalet", "Kayyum gidecek halk gelecek", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı. Özel, satranç turnuvasında dereceye giren üçüncü Sinan Özalp, ikinci Hüseyin Berk Ulu ve birinci Süleyman Saltık'a kupa verdi. Bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale'ye rozet takan Özel, "Bundan sonra Sayın Ümit Özlale'yle birlikte hem ekonomi takımımız daha güçlü hem İzmir'de daha güçlüyüz. Ailemiz büyümeye devam ediyor. Baba evine katılımlar devam ediyor. Bundan sonra da baba evine gelenlerin arttığını ve CHP'nin güçlenerek ve büyüyerek kararlılıkla iktidara doğru adım adım yürüdüğünü hep birlikte yaşayacağız" ifadesini kullandı.

Ümit Özlale CHP'ye Katıldı
Kaynak: ANKA / Güncel
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